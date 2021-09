Pour étoffer son secteur offensif cette saison, Liverpool pourrait tenter de recruter Marco Asensio (25 ans) dès l’ouverture du prochain mercato.

Très calme sur le marché des transferts cet été – si l’on exclut l’arrivée d’Ibrahima Konaté (RB Leipzig) rapidement bouclée pour 40 millions d’euros – Liverpool pourrait faire des folies au mois de janvier. D’après la presse britannique, les Reds sont à la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant pour consolider leur effectif. Sur le plan offensif, le Rennais Jérémy Doku et l’ancien breton Raphinha sont notamment dans les tuyaux, mais à en croire les informations du Daily Star, Liverpool pisterait également un joueur du Real Madrid.

Barré par la concurrence d’Eden Hazard, Vinicius Junior, Gareth Bale et même Isco, Marco Asensio serait dans les plans de Jürgen Klopp. Le tabloïde avance même que Liverpool prépare une offre avoisinant les 35 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Espagnol cet été. Reste à savoir si les Merengues, qui rêvent toujours de s’offrir Kylian Mbappé, laisseront filer l’un de leurs plus gros espoirs de ces dernières années. Dans son édition du jour, Marca ajoute que les Reds devront faire face à la concurrence de Tottenham et du Milan AC sur le dossier Asensio. Affaire à suivre…