Dans une interview accordée à El Hormiguero, Marcelo, latéral gauche du Real Madrid, a évoqué son avenir. Le Brésilien, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, a annoncé vouloir terminer sa carrière avec le maillot madrilènes sur les épaules.

Une page risque de se tourner au Real Madrid. Marcelo, en fin de contrat à l’issue de la saison, pourrait mettre un terme à sa carrière après 16 ans dans la capitale espagnole. Invité de l’émission El Hormiguero, le latéral gauche, qui est conscient que la fin de sa carrière approche, clame son amour pour le Real Madrid: « Je suis fier d’être l’un des capitaines, mais c’est une très grande responsabilité. C’est vrai qu’on peut parler un peu plus fort à l’arbitre et il ne se passe rien. Je veux rester ici pour le reste de ma vie. Je suis dans le club de ma vie, j’ai dans l’esprit que mon fils grandit et que je peux jouer avec mon fils. Je fais de mon mieux pour continuer à jouer au plus haut niveau. Je ne sais pas pour l’avenir. En ce moment, nous avons des matchs importants, je suis capitaine de la meilleure équipe du monde, je suis soutenu par mes coéquipiers au club. »

Depuis le début de la saison, le brésilien de 33 ans, a joué 12 matchs toutes compétitions confondues. En l’absence de Ferland Mendy, suspendu, il pourrait être titulaire face au Paris Saint-Germain, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le 9 mars prochain.