Peu utilisé en Ligue des champions, Ryad Mahrez songerait à quitter Manchester City. Une aubaine pour Zidane qui va se débarrasser de Gareth Bale cet été.

Et si Mahrez filait au Real ? Rien d’étonnant quand on connaît la déception de l’Algérien sur son utilisation en Ligue des champions par Pep Guardiola. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Cityzens, il faudra signer un gros chèque pour voir l’ailier gauche quitter l’Angleterre mais le Real devrait se soulageait d’un gros salaire si Gareth Bale venait à partir. Le jeu des chaises musicales vient peut-être de commencer entre Bale et Mahrez, dossier à suivre de très près cet été.