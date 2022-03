Héros du Real Madrid mercredi soir en Ligue des champions avec un triplé ou même coup du chapeau face au Paris Saint-Germain Karim Benzema a, une fois de plus prouvé qu’il était l’un des meilleurs attaquants du monde.

Lors d’une interview donnée à la chaîne de télévision du Real Madrid, l’attaquant a fait part de son attachement à son club. Il pense l’avoir davantage compris avec l’âge : « Quand je suis arrivé, j’étais très jeune et je ne savais pas ce que signifiait le Real, le meilleur club du monde. Je venais de Lyon et j’étais un jeune très content. Mais dans ma tête, j’avais toujours l’idée de vouloir triompher ici. Petit à petit, maintenant que je comprends parfaitement ce qu’est le Real, je vais dans la bonne direction. Je me sens à la maison. J’aime beaucoup Madrid, les gens et le pays. Les gens sont bien avec moi et je profite chaque jour ici, dans les entraînements et dans les matchs, » a-t-il indiqué lors de l’émission Real Madrid Conecta. Sous contrat avec le Real jusqu’en 2023, il a inscrit 30 buts et donné 12 passes décisives en 33 apparitions, toutes compétitions confondues.