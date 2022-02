Star du Real Madrid et ancien Ballon d’Or, Luka Modric a donné le nom et l’identité de son successeur en Croatie. Il le connaît très bien et a déjà évolué avec lui.

Dans un entretien à « Marca », le Ballon d’Or croate est revenu sur l’identité de son successeur et il voit bien Mateo Kovacic lui succéder. « Mon successeur en Croatie ou le joueur le plus talentueux, je pense, est Mateo Kovacic. C’est déjà un joueur fait. Il a joué pour des clubs importants comme l’Inter Milan, le Real Madrid, maintenant il est à Chelsea en train de faire les choses très bien et c’est pourquoi disons qu’il est l’un des successeurs, il peut être le leader de la prochaine Croatie, » a lâché le Ballon d’Or 2018.