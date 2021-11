Ancien entraineur de Manchester United ou encore de la sélection néerlandaise, Louis Van Gaal a été très critique comme souvent au micro du média norvégien « TV2. »

Cette fois-ci, Van Gaal évoque le milieu de terrain du Real Madrid et le grand talent norvégien Martin Ødegaaard qui n’a pas été en mesure de faire décoller sa carrière pour le moment. Il n’aime pas la gestion du club espagnol avec la pépite scandinave. « Ødegaard est très créatif et a une grande capacité de passe. Il peut mettre le ballon où il veut. Quand il est dans une bonne situation, il peut la jouer avec une grande réussite. C’est un joueur d’équipe et c’est très bien. Le meilleur endroit pour s’entraîner ? C’est une réponse simple : l’Ajax vous offrirait la meilleure éducation. L’AZ Alkmaar est aussi un endroit idéal pour le développement d’un jeune Norvégien. » A terminé l’entraineur après la qualification des Pays-Bas pour la Coupe du monde face à la Norvège ce mardi soir.