Etincelant sous les couleurs bavaroises, Robert Lewandowski serait désormais ouvert à un départ et prêt à relever un nouveau défi. Le Real Madrid se lance sur la piste menant au Polonais.

Après sept saisons au plus haut niveau au Bayern Munich et onze en Bundesliga, Robert Lewandowski souhaiterait relever un ultime et dernier défi à 32 ans. En fin de contrat en 2023, le club allemand est pourtant réticent à vendre son artilleur. Auteur d’une nouvelle saison fantastique, 48 buts et 9 passes décisives en 40 rencontres disputées, le Polonais n’a pas son destin entre ses mains mais ses envies d’ailleurs attisent un vif intérêt à travers toute l’Europe.

Selon les informations d’AS, après les échecs Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, le Real Madrid se lancerait sur la piste menant l’international polonais. Une transactions potentielle dès cette saison qui pourrait être de nouveau au centre des préoccupations à l’été 2022 alors que le contrat de l’attaquant du Bayern Munich arrivera à un an de son terme. Une seule chose est certaine dans ce dossier. Le rêve de Robert Lewandowski est, et à toujours été, de porter les couleurs du Real Madrid.