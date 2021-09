Avec 41 buts en 29 matchs Lewandowski a éclaboussé la planète football de son talents l’année dernière. Cette semaine le buteur polonais a reçu son soulier d’or et en profité pour parler des rumeurs qui entourent un potentiel départ.

« C’est une conversation à laquelle je suis habitué, soit disant il faut que je parte pour prouver que je peux faire la même chose dans un autre championnat, mais je n’y pense pas. En Ligue des champions, nous affrontons les meilleures équipes d’autres pays et nous montrons notre qualité. En ce moment, je suis concentré à 100% sur le Bayern et sur ce que nous allons faire cette saison. La spéculation a toujours existé et existera, ce n’est pas nouveau pour moi, et cela ne me concerne pas », a-t-il souligné.

Cependant, Lewandowski n’a pas pu s’empêcher de répondre à l’une des principales rumeurs qui l’envoie au Real Madrid. « C’est vrai, j’ai même rencontré Florentino Pérez à quelques reprises, notamment après avoir joué au Real Madrid. Quant au contenu de la conversation… je ne peux pas vous le dire», a-t-il conclu.