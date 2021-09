La présentation d’Eduardo Camavinga ne s’est pas vraiment passée comme prévu. Ce mercredi, une phrase raciste a été prononcé par une journaliste espagnole et depuis elle s’est retirée.

« Ce mec est plus noir que son costard », a lâché Lorena Gonzalez sur la RTVE. Une phrase raciste prononcé à l’antenne ce mercredi lors de la présentation officielle d’Eduardo Camavinga au Real Madrid.

Depuis, la chaîne s’est excusé reconnaissant un « manque de respect » et admettant que ces propos étaient « inappropriés à la télévision publique ». Lara Gonzalez s’est de son côté excusé ainsi : « Je comprends que sur les réseaux sociaux, un jugement se crée à mon encontre pour ce commentaire malheureux, mais les insultes, les menaces et le lynchage dont je fais l’objet depuis sont infondés et manquent de bon sens.

J’aurais aimé m’excuser à l’endroit même où j’ai fait un tel commentaire, mais je ne serai pas à Estudio Estadio (chaîne pour qui travaillait la journaliste) ce dimanche et je ne voulais pas attendre plus longtemps pour m’excuser et remercier mes collègues, ma famille et mes amis pour le soutien qu’ils me témoignent. Ils savent quels sont mes idéaux, mes convictions et mes valeurs, qui sont loin, très loin du racisme. » La journaliste s’est également retirée des réseaux sociaux.