L’une des priorités du Real Madrid, outre le cas Kylian Mbappé, est de renforcer son secteur défensif décimé par les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Carlo Ancelotti est friand d’un profil atypique à coût 0€ : Antonio Rüdiger. Un souhait qui ne plaît pas à Florentino Pérez.

En reprenant le Real Madrid à un moment charnière de son histoire, Carlo Ancelotti a imposé une condition à sa direction : voir de sérieux renforts rejoindre le club l’été prochain. Orphelin de deux cadors défensifs lors du marché estival avec les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos. L’Italien a une cible privilégiée, Antonio Rüdiger. L’Allemand est à l’origine des premières frictions entre le technicien et Florentino Pérez. En fin de contrat, le défenseur central des Blues de Chelsea sera libre de s’engager avec l’écurie de son choix dès cet hiver et il compte bien profiter de cette situation pour signer chez un géant européen pour un salaire XXL. Il réclame un salaire démentiel de 12 millions d’euros. Un chèque mensuel qui refroidit fortement Florentino Pérez qui doute du réel niveau d’Antonio Rüdiger qui est déjà âgé de 28 ans. Selon Fichajes, a direction madrilène préférerait miser sur des jeunes promesses d’un niveau déjà important tels que Jules Koundé ou Pau Torres.