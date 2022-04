Luka Modric fait sensation ! À 36 ans, le milieu de terrain du Real Madrid ne semble pas prêt de raccrocher les crampons. Alors quel est son secret pour être si performant malgré l’âge qui avance ? Vlatko Vucetic son préparateur physique croate a dévoilé, au quotidien croate Jutarnji les secrets de sa longévité…

« La clé du succès est que nous gardons Luka constamment entre 85 et 100 %, ce qui peut être vu dans les faits qu’il peut supporter non seulement 90, mais aussi 120 minutes de haute intensité. Cette forme lui permet d’être l’un des joueurs avec le moins de blessures. Avant chaque séance d’entraînement et match, il fait une demi-heure avec une bande élastique. Ses muscles deviennent plus élastiques, comme s’il avait des ressorts sur tout le corps. Et, bien sûr, il fait toujours une récupération après le match », a expliqué Vlatko Vucetic, préparateur physique de Modric. Mais à ne pas s’y méprendre. Luka Modric sait aussi profiter de la vie !

« Aucune sortie n’est fatale. Vous devez vous oxygéner, vous débarrasser des choses négatives dans le corps. Boire une bière ou deux après un match peut être une chose positive, car un faible pourcentage d’alcool vous détend et la bière contient également plusieurs ingrédients positifs. Après cela, vous devez dormir un peu, faire un entraînement léger pour commencer la régénération métabolique, commencer à oxygéner le sang et éliminer tous les métabolites négatifs. Il mène une vie ordonnée et a une famille bien organisée derrière lui. Sa femme Vanja Modrić a aussi un rôle important à jouer. Quand il rentre à la maison, il retrouve une oasis de paix où son corps peut se détendre complètement. Il est également très important que le cuisinier vive avec Modric, car la nutrition est une partie extrêmement importante de la carrière d’un athlète pro. De plus, l’alcool, contrairement à certains joueurs, il est consommé en quantité vraiment minime, donc Modric est extrêmement responsable à cet égard ».