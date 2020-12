Après quatre années passées du côté de Porto, Iker Casillas est de retour au Real Madrid. L’ancien gardien va occuper le poste d’assistant du directeur général de la Fondation du club.

L’enfant du club est de retour. Après un séjour au Portugal, Iker Casillas fait son come-back au Real Madrid. Club qu’il a représenté fièrement entre 1990 et 2015, et avec qui il a tout connu. De la Castilla au Stade Bernabéu, des galactiques jusqu’aux déculottés contre le Barça. En tout, c’est 25 ans de loyaux services et 19 titres, donc cinq Liga et trois Ligues des Champions. Mais ça y est, après son passage du côté de Porto, Iker fait son retour au sein de la Casa Blanca.



« Le Real Madrid C. F. annonce qu’Iker Casillas rejoint la Fondation Real Madrid en tant qu’assistant du directeur général. Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et il est le meilleur gardien de but de notre histoire. (…) Pour le Real Madrid, c’est un honneur de recevoir l’un de ses grands capitaines chez lui », c’est ce qu’on annoncé les Merengues sur leurs réseaux sociaux ce mardi.