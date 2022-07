Pour préparer la succession de Luka Modric, le Real Madrid a l’intention de mettre plus de 100 millions d’euros sur le crack de Dortmund, Jude Bellingham.

Malgré la saison XXL de son milieu de terrain, qui a permis au Real Madrid de rafler un nouveau titre de champion d’Espagne et la 14e Ligue des champions de son histoire, le club madrilène sait que le trio Modric-Kroos-Casemiro ne sera pas éternel. C’est d’ailleurs pourquoi le Real Madrid a déjà aligné près de 100 millions d’euros (80 + 20 de bonus) cet été pour s’offrir la pépite monégasque Aurélien Tchouaméni.

Mais la révolution au milieu de terrain ne s’arrête pas là puisqu’en 2023, les Merengues ont déjà planifié l’arrivée d’une autre pépite. En plus des deux Français Camavinga et Tchouaméni, le Real Madrid veut impérativement mettre la main sur Jude Bellingham à en croire les informations de AS. Retenu en Allemagne cet été par sa direction – déjà contrainte de céder Erling Haaland à Manchester City – le milieu de terrain de 18 ans fera l’objet d’une offre dépassant la barre des 100 millions d’euros l’été prochain. Reste à savoir si le prodige du BVB choisira l’offre du Real Madrid devant celle de Liverpool, autre club en lice sur le dossier. Affaire à suivre…