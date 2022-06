Sur le départ, Marco Asensio pourrait offrir une place de choix à Serge Gnabry. L’Allemand refuse de prolonger et attend l’appel du Real Madrid. Le Bayern Munich ne ferme pas la porte à un transfert.

En fin de contrat en juin 2023, Serge Gnabry n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et la perspective d’un départ est plus qu’envisagée : « Nous voulons vraiment continuer à compter sur Gnabry, et j’espère qu’il choisira le Bayern Munich, mais si un joueur ne veut pas parier sur le fait de rester au club, alors nous pouvons trouver une solution qui nous rend tous heureux », a déclaré Hasan Salihamidzic, directeur sortif de l’écurie bavaroise, dans des propos accordés à la presse allemande.

Menacé par son départ, le Bayern Munich ne ferme pas la porte à son départ mais espère pouvoir en tirer un prix conséquent. Suivi de près par le Real Madrid, tout pourrait dépendre Marco Asensio. En effet, si l’Espagnol quitte la capitale hispanique, le Real Madrid envisagera de formuler une première offre pour l’international allemand de 26 ans qui n’attendrait que ça. Pour l’enrôler, la formation espagnole serait prête à débourser la somme acquise lors du transfert de Marco Asensio (26 ans), soit une somme avoisinant les 40 millions d’euros.