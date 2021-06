Après 16 saisons sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos a officiellement quitté le club madrilène ce jeudi. L’occasion pour son ancien entraîneur Zinedine Zidane de lui rendre un poignant hommage.

Présent jeudi devant les journalistes dans le cadre de ses adieux, l’ancien joueur du FC Séville a reçu un message de Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid, qui a quitté ses fonctions le 27 mai dernier, a salué le champion du monde 2010 sur Instagram. « Légende. Ce fut un grand plaisir et un honneur de vous avoir comme partenaire et joueur ! Un grand capitaine pour l’histoire ! Merci beaucoup pour tout. » En tout Sergio Ramos aura disputé plus de 600 matchs avec le Real Madrid et remporté près de 22 trophées.