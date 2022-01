Aux dernières nouvelles, le Real Madrid attendra la fin des huitièmes de Ligue des champions pour boucler le transfert de Kylian Mbappé.

Libre de tout contrat en juin 2022, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid, sauf retournement de situation. D’après les informations du média espagnol AS, les négociations entre le Français et les Merengues sont en très bonne voie et pourraient même aboutir plus rapidement que prévu. « L’intention de toutes les parties est de boucler l’accord dès que possible, bien que la négociation, dans tous les cas, sera menée avec une discrétion absolue. Il y a à venir le 8e de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, le joueur ne veut pas brouiller les relations avec son club actuel avant que ces matchs ne soient joués. »

Reste à savoir si Leonardo trouvera d’ici là le moyen de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG. Invité au micro de plusieurs radios ces derniers jours, le directeur sportif a assuré qu’il y a encore de l’espoir concernant ce dossier. Affaire à suivre…