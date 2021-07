Sergio Ramos parti, le brassard de capitaine va revenir à Marcelo?

Ironie du sort, le latéral brésilien avait perdu sa place de titulaire sous la houlette de Zinedine Zidane. L’arrivée de Carlo Ancelotti le relance donc doublement ! « C’est une fierté et une grande responsabilité d’être le capitaine du meilleur club du monde. Je me sens chanceux. Rien que de savoir que je suis du Real Madrid me permet de me lever chaque jour avec envie. Chaque saison qui arrive m’enthousiasme plus. Cela fait longtemps que je suis ici, mais l’envie n’est jamais partie, elle a toujours grandi. J’ai très envie que la saison commence dès maintenant », a déclaré Marcelo.