Le capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos, est au cœur de l’actualité footballistique européenne. La raison : sa situation contractuelle et les tensions en interne au sein de la Casa Blanca. Le défenseur central aurait refusé une prolongation de contrat de son club à cause d’une baisse de salaire évaluée à 10%.

« Les aventures de Sergio Ramos à Madrid », saison 1, 4ème épisode. Après avoir enflammé l’Europe du foot avec sa bombe lâchée concernant une soi-disant approche du PSG, qui nourrirait secrètement l’ambition de monter un projet avec l’Espagnol et Lionel Messi, Ramos aurait refusé une proposition de prolongation de contrat selon le quotidien Marca. La raison ? Une réduction de salaire de 10% qui freinerait l’international espagnol.

A l’image de la saison dernière, la Maison Blanche souhaiterait imposer le même traitement, c’est-à-dire cette baisse salariale de 10%, à tous ses joueurs en raison de la crise économique provoquée par la pandémie mondiale de Covid-19.

Avec un salaire de 12 millions d’euros, le défenseur est actuellement le joueur le mieux payé du Real. Ce dernier est dérangé par le fait de subir cette cette baisse salariale dans son contrat et préférerait l’accepter de son plein gré. D’autres joueurs du groupe ont également souligné ce point tels que Luka Modric et Lucas Vázquez, également concernés, selon AS.

Autre élément de discorde : la durée de la prolongation. Alors que les dirigeants madrilènes lui ont proposé une durée supplémentaire d’un an, comme le stipule la politique du club avec les trentenaires et plus, le joueur hispanique pencherait plutôt sur un contrat de deux ans.

Libre depuis le 1er janvier, Sergio Ramos est actuellement libre de négocier avec le club de son choix.