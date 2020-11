Nouveaux cas de coronavirus au Real Madrid.

Ce samedi, le club a adressé un communiqué pour annoncer que Eden Hazard et Casemiro ont été testé positifs au coronavirus. « Le Real Madrid CF annonce que nos joueurs Casemiro et Hazard ont donné des résultats positifs aux tests COVID-19 effectués hier vendredi matin. Tous les autres joueurs et le staff technique de la première équipe, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont donné des résultats négatifs à ce même test effectué hier. De même, il est confirmé à nouveau que tous, à l’exception de Casemiro et Hazard, ont renvoyé des résultats négatifs aux tests antigéniques effectués ce matin. »

Sans surprise, les deux joueurs du Real Madrid ne pourront pas disputer le match à Valence prévu ce dimanche à 21 heures. Appelés en sélection nationale avec la Belgique et le Brésil, il devraient aussi être forfait pour les prochains jours…