Dimanche soir le Real Madrid est tombé de très haut après une défaite à domicile 4 buts à 0 dans le Clasico face au Real Madrid. Une humiliation qui aurait déjà laissé quelques traces chez un certain Eden Hazard.

Lors d’un entretien accordé à « Goal », un membre de l’entourage de l’international belge Eden Hazard est revenu sur le Clasico et il précise que l’ancien joueur des Blues de Chelsea a très mal vécu l’humiliation face aux Blaugrana. « Il avait vraiment hâte de jouer ce match. Il est triste. Il n’a jamais été aussi en forme qu’aujourd’hui. De toute sa carrière. » Présent dans le groupe de Carlo Ancelotti, le Belge n’est pas entré en jeu et il a assisté à la lourde défaite de son équipe depuis le banc de touche. Rappelons que l’ex nordiste n’a plus joué avec les Merengues depuis le 19 février dernier et il n’a pas pu disputer une seule minute d’un Clasico depuis son arrivée dans la capitale madrilène en 2019.