Arrivé cet été, Carlo Ancelotti a redoré le blason du Real Madrid désormais de retour sur le devant de la scène. Pourtant, dans l’ombre des problèmes persistent : le cas Marco Asensio.

Au Real Madrid, les gros titres sont centrés par Vinicius et son éclosion tardive qui éclipse désormais Eden Hazard, un éternel Benzema et les débuts souriants de Camavinga , qui a conquis Ancelotti et les fans avec une attitude irréprochable. Ainsi, ce contexte laisse Marco Asensio au second plan . L’ailier majorquin ajoute 68 minutes, réparties en cinq remplacements. Pas même la blessure de Bale, partant à droite en début de parcours, n’a augmenté son temps de jeu. Et, si ça continue comme ça, dans les bureaux du Santiago Bernabéu, ils devront gérer le « cas Asensio