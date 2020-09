Milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric parle de la saison à venir et attend beaucoup plus de la part d’Eden Hazard.

L’international croate a été très clair avec son partenaire et espère le voir enfin à 100% pour la saison à venir.

“Eden est un gars formidable et un joueur spécial, mais il jouait avec des douleurs et quand on est sur le terrain, les gens attendent toujours le meilleur. Ils ne se soucient pas de savoir si vous avez de petits problèmes. A un moment, je lui ai parlé et lui ai dit : ‘Eden, peut-être que tu n’as pas besoin de jouer maintenant, mais plutôt de récupérer parce que la saison prochaine, nous aurons besoin de toi à ton meilleur. C’est une saison où tu apprends, mais la saison prochaine, tu dois être à 100% parce que sinon, ça va être difficile'”, raconte Modric lors d’une interview pour “l’AFP”.