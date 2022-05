Au terme d’un incroyable scénario, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant, 3-1, contre Manchester City. Karim Benzema, qui a inscrit le but de la qualification, a marqué son dixième but dans la compétition depuis la phase à élimination directe. Seul Cristiano Ronaldo en 2016/17 a fait aussi bien sur une même édition.

Karim Benzema est au sommet de son art. L’international français, auteur d’un but et d’une passe décisive, a permis au Real Madrid de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant, 3-1, contre Manchester City en demi-finale retour. Avec ce nouveau but, le « neuve » compte 15 buts dans la plus belle des compétitions depuis le début de la saison dont 10 depuis le commencement des huitièmes de finale. Au lendemain de cette nouvelle grande performance, Opta explique que seul Cristiano Ronaldo en 2016/17 a fait aussi bien sur une même édition.

Karim Benzema et le Real Madrid défieront Liverpool, le 28 mai prochain à 21h, au Stade de France à Paris, pour la finale de la Ligue des Champions 2021-2022.