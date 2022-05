Selon les derniers rapports, l’agent du défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger a contacté le Real Madrid avant l’expiration de son contrat chez les Blues en juin prochain.

L’international allemand est en fin de contrat à la fin de la saison et a pu parler à des clubs étrangers concernant un transfert gratuit à la fin de la saison depuis janvier. Cependant, rien n’a été dévoilé pour l’instant et l’avenir de Rudiger n’est toujours pas réglé avant l’expiration de son contrat en juin. Les Blues ne sont pas en mesure d’offrir une prolongation à leur défenseur après que Roman Abramovich ait mis le club en vente et que des restrictions aient été imposées à Chelsea en raison de sa sanction par le gouvernement britannique et l’Union européenne. Selon le journaliste Mario Cortenega, via Madrid Xtra, les agents de Rudiger ont maintenant contacté le Real Madrid et les Blancos « étudient sa signature ».

Cette information fait suite aux rapports selon lesquels Rudiger voulait prendre sa décision avant la fin du mois d’avril. Cela pourrait être un problème pour Chelsea, qui n’a toujours pas été repris par le groupe Raine, qui cherche à soumettre son offre au gouvernement britannique avant le mois de mai. Rudiger a été photographié lors de réunions avec le rival des Blancos, le FC Barcelone, mais il semble qu’il ait maintenant contacté le Real Madrid afin d’essayer de forcer un transfert en Espagne. Reste à voir ce que l’avenir nous réserve, mais le temps est compté pour que Rudiger et Chelsea règlent les problèmes de contrat s’il doit prendre une décision d’ici la fin du mois.