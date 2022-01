Mais où s’arrêtera-t-il ? Le Français Karim Benzema a inscrit ce samedi son 300 et 301 buts sous les couleurs du Real Madrid, lors du match contre Valence. Un record qui fait de lui le 4e meilleur buteur du club.

Le Français, actuel meilleur buteur de la Liga, avec 17 réalisations depuis le début de la saison, a réagi à ce nouveau record. «C’est une fierté de mettre ces chiffres-là dans ce club, ça me rend très heureux. Ce club est le meilleur du monde pour moi. On a fait un grand match après la défaite contre Getafe, on a gagné en Coupe et là, on fait un grand match devant notre public, c’était important», a-t-il déclaré au micro de Movistar+.