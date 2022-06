Aurélien Tchouameni a été officialisé ce week-end au Real Madrid. Une arrivée remarquée sur laquelle est revenu le tricolore, ce mardi matin, alors qu’il était présenté à la presse.

Et Tchouaméni a expliqué pourquoi avoir préféré le Real au PSG. «J’ai pu choisir, mais quand j’ai su que Madrid était intéressé, je n’y ai pas pensé une minute. Je veux marquer le football et rejoindre ce club est la meilleure décision pour moi (…) J’avais parlé avec d’autres équipes et quand Madrid a frappé à ma porte, je n’ai pas hésité. J’ai parlé avec mon club, mon agent pour parvenir à un bon accord pour tout le monde et maintenant je suis heureux d’être ici», a-t-il déclaré.

Et ce n’est pas Mbappé qui aurait pu changer quoi que ce soit. «Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris et il est content pour moi.»