D’après la presse espagnole, le Real Madrid n’a pas pu vendre Eden Hazard cet été tout simplement car le joueur n’a reçu aucune offre.

Décevant et miné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a bien failli prendre la porte plus tôt que prévu. D’après les informations du média espagnol El Confidencial, les Merengues auraient accordé un bon de sortie à l’ancienne star de Chelsea arrivée en 2019 contre plus de 100 millions d’euros. Le Real Madrid aurait certes perdu énormément d’argent dans l’opération, la valeur marchande du Belge ne dépassant pas les 40 millions d’euros aujourd’hui, mais aurait fait un pas de plus vers son rêve de recruter Kylian Mbappé.

Sauf que l’ancien Lillois n’a reçu aucune offre de transfert cet été et qu’il a, de son côté, refusé de partir. Eden Hazard, en titulaire hier soir face au Celta Vigo (5-2), espère enfin s’imposer au Real Madrid et démontrer qu’il n’a pas perdu toutes ses qualités. Reste à savoir si le coach lui accordera encore sa confiance après l’énorme début de saison de Vinicius Jr.