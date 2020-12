Malgré ses 34 ans printemps, Sergio Ramos, capitaine emblématique du Real Madrid, ne songe pas encore à raccrocher les crampons. Le défenseur central devrait même d’ailleurs prolonger l’aventure dans la Casa Blanca. Un accord entre le joueur et les dirigeants du club serait sur le point d’être trouvé.

Arrivé en 2005 dans la capitale, l’enfant de Madrid ne pense pas à quitter son club de cœur et encore moins à la retraite. Du haut de ses 34 ans, le patron de la défense merengue affiche encore une forme olympique et porte quasiment à lui seul le Real. En fin de contrat bientôt, Sergio Ramos et les dirigeants de la Casa Blanca auraient entamé les discussions concernant l’avenir de l’Espagnol.

D’après le journaliste Eduardo Inda, un accord avec Fiorentino Pérez, le président du club, devrait être trouvé avant Noël. « Ils vont se mettre d’accord et ils le seront avant Noël. J’ai l’impression que cet accord interviendra avant Noël. Le président et Sergio Ramos parlent actuellement et si cela n’est pas annoncé lors de l’Assemblée (20 décembre), ça le sera après ».

Les aficionados du Real vont devoir attendre encore un petit peu pour connaître le destin de leur capitaine.