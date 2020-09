Plus du tout utilisé par Zinedine Zidane, Gareth Bale (31 ans) a décidé de faire ses valises et rejoindre la Premier League.

Comme le confirme “AS” qui relaye les propos de “Juganos”, le milieu gallois va rejoindre les Spurs de Tottenham et ainsi retrouver l’équipe qui lui avait permis de se révéler avant de signer avec le Real Madrid. Attendu dans ces prochaines heures de l’autre côté de la Manche, il doit s’engager avec les Spurs de José Mourinho via un prêt payant d’un peu plus de 20 millions d’euros.