Interrogé au sujet de son avenir, Vinicius Jr a fait le point sur les rumeurs l’envoyant au PSG.

Impressionnant depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Vinicius Jr s’éclate en Espagne. Dans une interview accordée à Movistar cette semaine, le Brésilien a balayé d’un revers de la main toutes les rumeurs qui l’envoient au Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé. Il souhaite rester encore longtemps dans les rangs des Merengues pour remporter un jour le Ballon d’Or.

« Mieux vaut ne pas mettre de prix sur moi, il est préférable pour moi de rester ici au Real Madrid. Je dois travailler dur pour ce prix (le Ballon d’Or) et pour continuer à jouer ici à ce niveau, pour faire les choses bien et toujours être à mon meilleur niveau. Si je continue à jouer comme ça, bien sûr que je peux le gagner, mais le principal pour moi est de gagner avec l’équipe et de gagner de nombreux titres avec le Real Madrid. »