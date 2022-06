Dans une interview accordée à Onze Mondial, Karim Benzema a notamment raconté une anecdote croustillante sur sa relation avec Mourinho.

Sacré champion d’Europe avec le Real Madrid pour la 5e fois de sa carrière, Karim Benzema a profité d’une interview accordée à Onze Mondial pour dévoiler quelques anecdotes de ses débuts avec les Merengues. Le Français a notamment raconté la fois son coup de bluff gagnant face à José Mourinho.

« Ma première saison, les six premiers mois, ont été très difficiles, j’étais tout seul, je ne parlais pas la langue donc tout était compliqué. En plus, j’étais arrivé dans un nouveau monde, avec une autre équipe, un autre football. Heureusement que je n’ai pas baissé les bras. Une anecdote ? Ce qui me vient en tête, c’est lorsque j’ai eu un petit souci avec José Mourinho. On s’est vu à l’hôtel, on a eu une conversation, c’était la veille d’un match contre Majorque. Je ne devais pas jouer le match. Et quand on a discuté, je lui ai dit : ‘Demain, tu me mets titulaire, je vais marquer et je vais te faire gagner le match’. Le lendemain, j’ai marqué et on a gagné 1-0. »