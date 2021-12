Changement de plan en Espagne, où le Real Madrid compte attendre quelques mois avant de finaliser la signature de Kylian Mbappé.

Le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid va prendre une dimension qui dépasse largement le cadre purement footballistique. Les Merengues semblent avoir les cartes bien en main pour la signature de Kylian Mbappé la saison prochaine, mais à en croire les informations de Marca, cette double confrontation (15 février à Paris et 9 mars à Bernabéu) pourrait bien retarder le départ du Français. On sait déjà qu’au 1er janvier, le buteur parisien sera libre de s’asseoir avec les dirigeants madrilènes pour signer son futur contrat, qui le liera à Bernabeu jusqu’en 2028 (il signera pour six saisons d’après la presse espagnole). En fait, le PSG est déjà résigné à perdre son joueur vedette et sait qu’à partir de 2022, il ne pourra plus éviter l’inévitable.

Mais, par respect pour le PSG, le Real Madrid envisage de laisser la signature secrète jusqu’après le match retour, le 9 mars. Si Mbappé jouait contre son futur club alors qu’il a déjà signé pour son futur club, il subirait une pression insupportable de la part des fans les plus radicaux du PSG. C’est pourquoi Florentino Perez et son conseil d’administration sont les premiers à vouloir que le jeune homme ait une sortie de Paris la moins « traumatisante » possible.

En interne, la solution est déjà totalement validée. « L’important, c’est la maturité de Kylian. Il sait comment gérer cette pression et nous l’aiderons à la gérer. Il n’y a pas d’urgence à signer tôt ou tard. Nous savons qu’il a pris une décision ferme et c’est ce qui est vraiment important », dit-on dans les couloirs de Valdebebas. Kylian Mbappé sera bien au Real Madrid la saison prochaine, mais l’officialisation pourrait prendre plus de temps que prévu.