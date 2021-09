Milieu de terrain international allemand et évoluant au Real Madrid, Toni Kroos se mouille et sort du silence dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur du Real ouvre grand les portes de la Maison Blanche à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« En été, j’ai déjà dit que j’aimerais qu’un joueur comme lui vienne, mais s’il ne vient pas, nous avons une bonne équipe. Voyons ce qui se passe dans le futur, c’est difficile pour moi de le dire parce que je ne suis pas celui qui décide. Sa qualité n’a pas changé, c’est un bon joueur et ce que nous savons, c’est que Madrid voulait l’engager mais à la fin ils n’ont pas réussi. Tout continue, même sans Mbappé. Je pense que nous nous en sortons bien et pour l’avenir mon opinion n’a pas changé : les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il est sûr d’en faire partie. » S’exprime-t-il pour « Goal. » Rappelons que si le Français n’a pour le moment pas prolongé son bail avec le club français, il sera libre de tout contrat dès le fin de la saison.