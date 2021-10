Le Milan AC va devoir accélérer les négociations au risque de voir Franck Kessie quitter l’Italie. Des divergences économiques persistent et un départ semble inéluctable. Le Real Madrid rentre dans la danse et espère l’enrôler.

Franck Kessie est très gourmand et réclame un salaire XXL pour prolonger son contrat avec le Milan. Des exigences qui freinent les dirigeants lombards qui n’accepteront pas de telles demandes. Le club lui propose 6M€ de salaire annuel, lui réclame 8M€, des divergences empêchent tout accord et un départ semble désormais inéluctable. Libre ne juin prochain, le milieu de terrain de 24 ans attise les convoitises. Si Liverpool et le Paris Saint-Germain se font pressants depuis plusieurs semaines, un nouveau cador s’immisce dans le deal. Selon AS, le Real Madrid ferait de lui une priorité au vu de sa situation. Il devancerait Aurélien Tchouaméni dans les préférences de recrutements madrilènes.