Interrogé par Bild, Karl-Heinz Rummenigge a évoqué de nombreux sujets dont le cas Kylian Mbappé ainsi que celui de Erling Braut Haaland. Un rêve pour Florentino Pérez que le dirigeant bavarois confirme.

Karl-Heinz Rummenigge apprécie s’entendre parler et, en évoquant la situation contractuelle et les désirs de son poulain, Robert Lewandowski, il a débordé sur les cas de deux stars du football mondial, Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé, qu’il voit rejoindre le Real Madrid : « Je pense que le Bayern a intérêt à ce que Lewandowski reste au-delà de la fin de son contrat en 2023. Haaland est un investissement, et j’exclurais que Lewandowski aille au Real Madrid. Surtout que le Real Madrid pourrait très bien dépenser un peu plus cet été et éventuellement obtenir Haaland et Kylian Mbappé. » C’est un sacré coup que pourrait nous réserver Florentino Pérez lors du prochain mercato.