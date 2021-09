Plus personne n’arrête Karim Benzema, le buteur français réalise un début de saison stratosphérique et porte le Real Madrid vers les sommets. En six matchs, le Madrilène a déjà inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives.

A 33 ans, Karim Benzema vit une nouvelle jeunesse. Tel un bon vin, le Français est meilleur d’année en année et semble être désormais au summum de son apogée. En à peine 6 matchs, l’attaquant madrilène a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives avec le Real Madrid. Un bilan offensif égale à celui de l’ensemble de l’effectif du FC Barcelone qui est aussi à 8 buts inscrits depuis le début de la saison. Avant d’atteindre de tels statistiques l’an passé, Karim Benzema avait du attendre la 15ème journée du 23 décembre (8 buts) et la 31ème journée (7 passes décisives) du 21 avril dernier. De retour en équipe de France, le Français a retrouvé une pleine confiance tant au niveau national qu’à l’international. Si il poursuit de telles performances, Karim Benzema pourrait prétendre à de nouveaux trophées qu’il n’a encore jamais remporté jusqu’ici.