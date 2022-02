L’affaire de la sextape entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema ne cessera de faire parler. 230 000€ ont été saisis par les huissier sur le un compte bancaire de Karim Benzema.

Le 24 novembre dernier, Karim Benzema a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende pour complicité de tentative de chantage. A ce titre, le Français devait rembourser une somme de 230 000€ comprenant 150 000€ de préjudice moral qu’il devait verser à Mathieu Valbuena ainsi que 80 000€ pour les frais de justice dues à la partie civile. Une condamnation qui avait poussé l’international français et son avocat à faire appel. Une décision qui vient d’avoir de lourdes sanctions.

Selon les informations de l’AFP, la partie défendant Mathieu Valbuena aurait saisi, vendredi dernier via un huissier de justice, la somme de 230 000€ sur un compte de Karim Benzema. Des suites étonnantes que justifie Paul-Albert Iweins dans des propos partagés par l’AFP : « Ce sont des suites logiques de la décision de paiement immédiat. Nous avons demandé un paiement à l’amiable qui n’est jamais arrivé, nous sommes donc passés à l’étape supérieure. »