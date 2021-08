Présidé par Florentino Pérez, le Real Madrid vient de publié un communiqué qui indique que les Merengues veulent porter plainte contre Javier Tebas, le président de la ligue espagnole de football.

Ce mardi, le club madrilène a publié ce message et ne compte laisser Tebas s’en sortir à ci bon compte. « Le conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni aujourd’hui à 11h00, a décidé à l’unanimité de mener des actions judiciaires tant civiles que pénales contre le président de la Liga, M. Javier Tebas Medrano, contre M. Javier de Jaime Guijarro responsable du Fonds CVC et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même. De même, le conseil d’administration a également décidé d’engager des actions en justice de toute nature jugées appropriées pour annuler les éventuels accords adoptés par l’assemblée de LaLiga, qui se tiendra le 12 août 2021, concernant l’accord entre LaLiga et le Fonds CVC, » peut-on lire sur le communiqué. Rappelons que le patron de la ligue avait annoncé un accord avec le fonds d’investissement américain CVC Capital Partners qui était censé rapporter pas moins de 2,7 milliards d’euros aux clubs espagnols. Mais la réalité semble loin de ça.