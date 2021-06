Zinedine Zidane parti, c’est donc Carlo Ancelotti qui lui succède en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Et cette arrivée, Eden Hazard l’a voit d’un vrai bon oeil.

Actuellement en sélection nationale belge pour préparer l’Euro 2020, Eden Hazard a donné son avis sur la nomination et l’arrivée de l’entraîneur italien sur le banc. « Tout le monde à Madrid sait ce qu’Ancelotti a apporté au club. Il a gagné la Ligue des Champions avec ce groupe et il connaît beaucoup de joueurs. On sait que c’est un entraîneur avec énormément d’expérience. Il connaît la ville et les supporters. Je pense qu’on peut faire de grandes choses ensemble. Je ne le connais pas personnellement mais d’après ce que j’ai entendu de lui, c’est quelqu’un de très sympa qui veut juste gagner et c’est ce qu’on veut tous. On va avoir la chance de travailler ensemble. C’est bien pour moi, » a expliqué le Diable Rouge. Le rendez-vous est pris.