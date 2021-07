Pour l’ancien du Barça Cesc Fabregas, le Real Madrid devrait songer à remplacer son buteur français par Harry Kane dans les années à venir.

La position de l’ancien Barcelonais Cesc Fabregas est très clair : si Karim Benzema quitte le Real Madrid, son remplaçant idéal serait l’attaquant anglais de Tottenham, Harry Kane. « Depuis longtemps, je pense que Harry Kane serait le parfait remplaçant de Karim Benzema au Real Madrid », a lancé l’Espagnol dans une interview accordée au Telegraph.

Le joueur de l’AS Monaco a fait l’éloge de KB9 en déclarant que « Benzema a montré à l’Euro qu’il joue très, très bien, mais le fait que je pense que Kane est capable de le remplacer à Madrid montre à quel point je l’estime. La pression à Madrid, comme à Barcelone, n’est pas quelque chose que tous les joueurs peuvent gérer. Mais si jamais Benzema partait ou commençait à baisser un peu en performance, alors Kane serait le bon gars pour eux. »

Fabregas a ajouté au sujet de la star des Three Lions, qui a ouvert son compteur face à l’Allemagne (2-0), que même « sans le connaître très bien, on peut voir qu’il a une bonne mentalité et on entend d’autres personnes dire qu’il travaille et s’entraîne dur. José Mourinho parle toujours très, très bien de Kane (…) Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde. »