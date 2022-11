Pour Florentino Pérez, l’ère des recrutements XXL est déjà révolue au Real Madrid.

Invité cette semaine lors d’un gala organisé par le média italien Tuttosport, le président madrilène Florentino Pérez a profité d’une prise de parole pour évoquer la nouvelle stratégie de recrutement du Real Madrid. Satisfait des progrès des jeunes recrues, le patron de la Maison Blanche a peut-être fermé la porte à des superstars comme Erling Haaland (Manchester City) ou Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

« Que l’on recrute un Galactique ou qu’un jeune de la Cantera progresse, cela me donne la même satisfaction. Camavinga, par exemple. Il est arrivé à 18 ans, il grandit et il a toute sa carrière devant lui. A contrario, Zidane est arrivé et c’était déjà un champion. (…) Le Real doit être un mélange de champions et de jeunes talents. À présent, on mise davantage sur les jeunes parce qu’il est plus difficile de recruter des superstars. Les équipes ne veulent pas les vendre. C’est pour ça que nous avons des Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouaméni… C’est beau de les voir aux côtés de Modric, Kroos… »