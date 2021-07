Manchester City va devoir changer ses plans pour cet été, car Karim Benzema s’apprête à prolonger son contrat au Real Madrid d’après la presse espagnole.

Annoncé dans le viseur de Manchester City cette semaine par le média Diario Gol, Karim Benzema devrait finalement rester dans les rangs du Real Madrid cet été. Contraint à l’isolement en Espagne après avoir été testé positif au Covid-19 à son retour de vacances, l’attaquant français est enfin remis sur pieds et il va pouvoir reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers et son nouveau coach, Carlo Ancelotti. D’après les informations de Marca, Karim Benzema a sept jours de retard sur son planning initial mais il devrait bien entamer sa 13e saison sous le maillot des Merengues. Le média espagnol avance même que KB9 va prolonger d’un an son contrat, qui se termine en juin 2022.

Toujours à la recherche d’un buteur de classe mondiale pour pallier le départ de Sergio Agüero, Manchester City avait pensé à Karim Benzema, alors que la piste Harry Kane semble s’éloigner. Auteur de 23 buts et 9 passes décisives en Liga la saison dernière avec le Real Madrid, Karim Benzema est au sommet de son art et pas étonnant que le finaliste de la dernière Ligue des champions s’intéresse à lui.