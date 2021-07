Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est actuellement au coeur d’une très grosse affaire en Espagne. Un journal a dévoilé des conversations secrètes où le boss du club espagnol dézingue ses propres joueurs.

« Pour répondre à vos questions. Les mots de Florentino Pérez ne sont pas très sympas mais franchement quand je vois des journalistes qui s’étonnent et s’offusquent je me dis qu’ils n’ont pas souvent discuté en privé avec des présidents de club, des entraîneurs ou des joueurs ! », a indiqué le correspondant de L’Equipe et de RMC à Madrid, Fred Hermel. Pour le moment, le président du Real Madrid n’a toujours pas pris la parole pour se défendre.