Dans une récente interview, le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin a vivement critiqué les agissements du Real Madrid et de son président, Florentino Pérez.

Toujours remonté envers les dirigeants du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin après la tentative de création d’une Super League européenne, Aleksander Ceferin a lâché ses quatre vérités cette semaine dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel. Le patron de l’UEFA considère que ces trois clubs « ont tout simplement des dirigeants incompétents ». « Ces types ont essayé de tuer le football », s’est insurgé Ceferin.

Il a également pointé du doigt l’attitude de Florentino Pérez, le patron du Real Madrid. « Il se lamente et dit que le club ne peut survivre qu’avec une Super League et essaie ensuite de signer Kylian Mbappé pour 180 ou 200 millions d’euros ». Des propos qui ne risquent pas de rabibocher les différents acteurs du football mondial, d’autant que les trois clubs cités plus haut n’ont pas abandonné l’idée de fonder cette Super League européenne. Affaire à suivre…