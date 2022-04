Malgré les rumeurs de départ, Eden Hazard devrait laisser sa valise à Madrid cet été.

Dans un entretien accordé à la RTBF ce vendredi, Kylian Hazard a donné des nouvelles de son frère, Eden, récemment opéré de la jambe droite. Il en a également profité pour balayer les rumeurs autour de son avenir. Alors que les médias espagnols annoncent la fin de son aventure au Real Madrid, Kylian pense que son frère va rester en Liga la saison prochaine avec la ferme intention de retrouver une place de titulaire dans le onze de Carlo Ancelotti.

« Il ne va pas lâcher le Real, tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club où il est passé (ndlr : le LOSC et Chelsea), et pour moi, il ne veut pas partir. Je ne pense pas qu’il va partir. Si le président veut qu’il parte, s’il sait qu’il n’a plus aucune chance de jouer, alors je ne pense pas qu’il restera. Mais je peux vous assurer une chose : il mettra tout en œuvre pour prouver qu’il est le meilleur joueur du Real . »