Le match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain approche à grands pas. Et les Merengues pourraient devoir faire sans Toni Kroos qui est pour le moment incertain afin de disputer cette rencontre.

Selon les toutes dernières indications de la « Sexta » et la « Cadena Cope », le Real Madrid pourrait bien être privé de son milieu de terrain international allemand pour cette partie. Kroos souffre de problèmes musculaires à la cuisse gauche et ne s’est pas entraîné ce jeudi avec le groupe du Real, qui défie ce week-end la Real Sociedad en championnat. Il devrait passer des examens complémentaires et, en cas de forfait c’est même une vieille connaissance de la Ligue 1, Eduardo Camavinga qui pourrait être aligné. Pour rappel, le Real est déjà privé de Casemiro et Ferland Mendy, suspendus pour le match retour face au PSG.