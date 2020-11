Prêté par le Real Madrid aux Spurs de Tottenham lors du dernier mercato estival, Gareth Bale tente de se relancer en Angleterre. Si les Madrilènes l’ont prêté il y a bien une raison, son aventure avec le champion d’Espagne pourrait bien ne pas être terminée.

Dixit « Calciomercato », la formation londonienne penserait à s’attacher définitivement les services du natif de Cardiff en mettant sur la table environ 15 millions d’euros. Le Real Madrid ne fermerait pour autant pas la porte à l’ancien joueur de Southampton.

D’après les informations du journal As, la Casa Blanca n’exclurait pas le fait que Gareth Bale soit réintégré dans l’effectif. Acheté au cours de l’été 2013 pour la somme de 101 millions d’euros, le numéro 9 de Tottenham a disputé six matches toutes compétitions confondues avec la formation de José Mourinho, pour trois rencontres de Premier League et un but. Pour le moment, son contrat avec le Real court jusqu’en 2022. Affaire à suivre…