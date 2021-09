Bruno Genesio s’est livré dans un long entretien accordé à L’Equipe, dans ce dernier il évoque ses ambitions pour le Stade Rennais mais aussi le cas Eduardo Camavinga, parti cet été au Real Madrid.

Le Stade Rennais a perdu son joyau avec le départ de Camavinga. Le jeune tricolore de 18 ans s’est envolé pour l’Espagne et a quitté son club formateur pour le Real Madrid pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros, bonus compris. Un départ prématuré pour certain mais logique pour d’autres. Bruno Genesio est heureux pour son ancien joueur et confirme qu’il n’était plus bien à Rennes : « Il est là où il mérite d’être. A lui, maintenant, de se donner tous les moyens en ne pensant qu’au rectangle vert et à tout ce qu’il doit mettre en place pour s’imposer là-bas. Je lui ai souvent dit qu’il n’avait pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Il y a eu un contexte particulier qui a fait qu’il était plus en difficulté par moments. Mais il a le talent, c’est quelqu’un qui est travailleur, à l’écoute. Donc, il a tout pour réussir. Ici c’était devenu difficile pour lui. Ça l’était aussi pour nous de le voir comme ça parce qu’on avait tous envie qu’il soit bien. Et, à mon avis, il n’était pas bien. La meilleure solution aurait été qu’il reste encore un an, qu’il prolonge. Mais avec le recul, je pense que pour lui, c’est une bonne chose qu’il parte à l’étranger. »

Ces déclarations pourraient être prises comme une attaque indirecte envers le Paris Saint-Germain, qui ciblait aussi le Français. Interprétation que l’entraîneur rennais préfère balayer d’entrée : « Plutôt qu’au PSG ? Non, mais parfois, quitter son environnement très proche, son club formateur, sa zone de confort, c’est bien. Et ça ramène les qualités grâce auxquelles il a joué si tôt et qu’il avait un petit peu perdues ces derniers temps. »