Défenseur central du Real Madrid, Eder Militao a enfin trouvé sa place dans le 11 des Merengues et il la doit en très grande partie à la confiance de son entraineur Carlo Ancelotti.

L’ancien joueur du FC Porto s’est confié dans les colonnes de « AS » et remercie son coach italien Carlo Ancelotti. « Il a été très important pour moi, il m’a donné la confiance dont un joueur a besoin. J’essaie de continuer à apprendre chaque jour. J’ai de grands moments devant moi avec le Real Madrid et avec l’équipe nationale de Tite. » A confié le défenseur central du Real.