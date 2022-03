Énorme flop depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard devrait être poussé à la porte dès cet été.

Plus ambitieux que jamais après sa remontada face au Paris Saint-Germain (1-0, 1-3) en Ligue des champions, le Real Madrid a bien l’intention de frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. La priorité des Merengues est toujours Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain. Une occasion en or pour le leader de Liga, qui espère boucler le recrutement du Français dès cette semaine à en croire la presse espagnole. De leur côté, nos confrères de Foot Mercato vont encore plus loin en annonçant un deuxième transfert XXL dans les petits papiers.

Le média français estime en effet que le Real Madrid fera tout pour s’offrir les services de l’autre phénomène du football européen : Erling Haaland. Malgré les appels du pied du FC Barcelone et de Manchester City, le Norvégien veut rejoindre la capitale espagnole malgré la présence de Karim Benzema et la volonté de recruter Kylian Mbappé.